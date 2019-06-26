Глава UFC Дэйна Уайт не видит причин, по которым Конор Макгрегор не сможет приехать в Абу-Даби на поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

«Конор может приехать в Абу-Даби. Он не говорил мне, будет ли он на этом турнире. Я не делаю никаких сенсационных заявлений, но он может появиться на поединке Хабиба с Порье. Я искренне верю, что люди на Ближнем Востоке любят Конора.

Знаю, что они серьезнее воспринимают слова. Но Хабиб выиграл тот бой, несмотря на весь трешток. Эти парни искренне не любят друг друга, но это часть бизнеса. Не думаю, что из-за появления Конора Макгрегора в Абу-Даби могут возникнуть проблемы на культурной почве. Я не вижу никаких проблем», – сказал Уайт в интервью ESPN.

Бой между Хабибом и Порье состоится 7 сентября.

В октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229.

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