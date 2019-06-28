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Директор бойцовского клуба «Ахмат» скончался после четырех огнестрельных ранений
Мужчина ранее был судим за вымогательство.
Директор тольяттинского филиала бойцовского клуба «Ахмат» Илья Тягун скончался в результате четырех огнестрельных ранений.
По подозрению в совершении убийства полиция разыскивает 34-летнего Азиза Хидирова, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу МВД.
- Филиал грозненского клуба боевых единоборств Рамзана Кадырова «Ахмат» был открыт лишь две недели назад.
- У Тягуна была судимость за вымогательство денег у бизнесменов, он несколько лет провел в местах лишения свободы.
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