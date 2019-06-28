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Директор бойцовского клуба «Ахмат» скончался после четырех огнестрельных ранений

Директор бойцовского клуба «Ахмат» скончался после четырех огнестрельных ранений
Eurosport

53 мин. назад

Мужчина ранее был судим за вымогательство.

Директор тольяттинского филиала бойцовского клуба «Ахмат» Илья Тягун скончался в результате четырех огнестрельных ранений.

По подозрению в совершении убийства полиция разыскивает 34-летнего Азиза Хидирова, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу МВД.

  • Филиал грозненского клуба боевых единоборств Рамзана Кадырова «Ахмат» был открыт лишь две недели назад.
  • У Тягуна была судимость за вымогательство денег у бизнесменов, он несколько лет провел в местах лишения свободы.

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