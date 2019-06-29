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Хабиб забросил трехочковый после дичайшего фола. Соперники побоялись сказать об этом

Хабиб забросил трехочковый после дичайшего фола. Соперники побоялись сказать об этом
Eurosport

29 мин. назад

Кто рискнет сказать ему, что это не по правилам?

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов сыграл в баскетбол.

На видео с матча видно, как чемпион UFC в легком весе ловит мяч на своей половине, разворачивается, пробегает почти половину площадки с мячом в руках и забрасывает трехочковый. Это попадание не должно быть засчитано из-за явной пробежки Хабиба, но никто из соперников не оспорил момент.

  • Следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет с Дастином Порье 7 сентября.
  • Хабиб занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

«Сегодня буду болеть за «Спартак». Хабиб, кажется, глор – у него есть джерси ЦСКА, «Реала» и «Юве»

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