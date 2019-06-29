Eurosport
Хабиб забросил трехочковый после дичайшего фола. Соперники побоялись сказать об этом
Кто рискнет сказать ему, что это не по правилам?
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов сыграл в баскетбол.
На видео с матча видно, как чемпион UFC в легком весе ловит мяч на своей половине, разворачивается, пробегает почти половину площадки с мячом в руках и забрасывает трехочковый. Это попадание не должно быть засчитано из-за явной пробежки Хабиба, но никто из соперников не оспорил момент.
- Следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет с Дастином Порье 7 сентября.
- Хабиб занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
«Сегодня буду болеть за «Спартак». Хабиб, кажется, глор – у него есть джерси ЦСКА, «Реала» и «Юве»
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