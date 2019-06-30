Боец ММА Александр Емельяненко может перейти в промоушн кулачных боев Bare Knuckle FC.

«Вечер добрый! Сегодня встретился с менеджером. Он сидит напротив, но я его вам не покажу. Сидим, обсуждаем, договариваемся. Очень много интересных предложений. Есть контракт. Сейчас идет обсуждение. Как только что-то будет известно, я с вами обязательно поделюсь. Думаю, что ближайший мой бой будет в конце августа – начале сентября, осенью. Всего хорошего», – сказал Емельяненко на видео в инстаграме.

Статистика 37-летнего Емельяненко в MMA – 28 побед, семь поражений и одна ничья.

В промоушне уже выступает спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов, который в последнем бою одолел Пола Малиньяджи.

Друг Макгрегора победил боксера Малиньяджи на кулаках. Лобов – самый отмороженный ударник в мире

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