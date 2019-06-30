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Нганну нокаутировал Дос Сантоса за 71 секунду. Трех последних соперников он уложил за 2,5 минуты

Нганну нокаутировал Дос Сантоса за 71 секунду. Трех последних соперников он уложил за 2,5 минуты
Eurosport

18 мин. назад

Француз предпочитает завершать бои быстро.

Французский боец ММА Франсис Нганну нокаутировал экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Джуниора дос Сантоса на турнире в Миннеаполисе.

Для победы Нганну хватило всего одной минуты и 11 секунд – ровно на этой отметке судья остановил поединок.

  • Франсис победил в 14-м бою при трех поражениях. Последних трех соперников Нганну победил суммарно за две минуты 21 секунду.
  • Для Дос Сантоса это поражение стало шестым в 27 поединках.

Боец засунул палец в задний проход соперника и получил штраф

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