Французский боец ММА Франсис Нганну нокаутировал экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Джуниора дос Сантоса на турнире в Миннеаполисе.

Для победы Нганну хватило всего одной минуты и 11 секунд – ровно на этой отметке судья остановил поединок.

Франсис победил в 14-м бою при трех поражениях. Последних трех соперников Нганну победил суммарно за две минуты 21 секунду.

Для Дос Сантоса это поражение стало шестым в 27 поединках.

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