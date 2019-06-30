Нганну нокаутировал Дос Сантоса за 71 секунду. Трех последних соперников он уложил за 2,5 минуты
Француз предпочитает завершать бои быстро.
Французский боец ММА Франсис Нганну нокаутировал экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Джуниора дос Сантоса на турнире в Миннеаполисе.
Для победы Нганну хватило всего одной минуты и 11 секунд – ровно на этой отметке судья остановил поединок.
- Франсис победил в 14-м бою при трех поражениях. Последних трех соперников Нганну победил суммарно за две минуты 21 секунду.
- Для Дос Сантоса это поражение стало шестым в 27 поединках.
Боец засунул палец в задний проход соперника и получил штраф
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