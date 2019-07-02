Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет подраться с Тони Фергюсоном прежде чем завершить карьеру.

«Конечно, нам нужно подраться с Фергюсоном. Но я же себе не выбираю соперников и никогда не выбирал. Я здоров, я на победной серии, у меня ноль поражений, пояс у меня. Если Тони хочет драться, то должен проявлять инициативу. Мне без разницы, поставят Фергюсона вместо Порье или кого-то другого. Я с любым буду драться.

Определенно, карьера у меня не на начальном этапе, я где-то недалеко от завершения. Но пару боев, наверное, надо провести. Чувствую, что во мне еще горит огонь соперничества. Хочу выступать, хочу соперничать с лучшими бойцами мира. Посмотрим, это такой вопрос, на который сейчас бессмысленно отвечать – у меня бой впереди», – приводят слова 30-летнего Хабиба Вести.ru.

Нурмагомедов получил чемпионский пояс после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Следующий поединок Хабиб проведет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ), его соперником станет Дастин Порье.

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