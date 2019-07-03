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Тухугов: «Не дадим Хабибу завершить карьеру. Мы с Фергюсоном хотим, чтобы он еще раз убил Конора»
О реванше мечатют даже другие бойцы UFC.
Российский боец UFC Зубайра Тухугов ждет от Хабиба Нурмагомедова еще одной победы над Конором Макгрегором.
«Если у него появится мнение, что нужно закончить карьеру, – мы ему не дадим. Мы хотим всей командой, чтобы он сделал свой профессиональный рекорд 30-0. А Тони Фергюсон и я хотим, чтобы он еще раз убил Конора Макгрегора», – сказал Тухугов.
- Ближайший бой Хабиба состоится 7 сентября. Соперником будет Дастин Порье.
- В октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229.
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