Российский боец UFC Зубайра Тухугов ждет от Хабиба Нурмагомедова еще одной победы над Конором Макгрегором.

«Если у него появится мнение, что нужно закончить карьеру, – мы ему не дадим. Мы хотим всей командой, чтобы он сделал свой профессиональный рекорд 30-0. А Тони Фергюсон и я хотим, чтобы он еще раз убил Конора Макгрегора», – сказал Тухугов.

Ближайший бой Хабиба состоится 7 сентября. Соперником будет Дастин Порье.

В октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229.

Уайт: «Конор может приехать на бой Хабиба в Абу-Даби. Не вижу никаких проблем»

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