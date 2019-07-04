Российский боец ММА Иван Штырков после расторжения контракта с UFC продолжит карьеру в Японии.

Штырков подписал контракт с промоушном Rizin и уже 28 июля проведет бой в Сайтаме против южнокорейца Хун Ким. Его рекорд: 10 побед, 12 поражений и две ничьи.

Иван в профи выиграл 15 боев из 16, один свел к ничьей.

Штырков и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию из-за проваленного допинг-теста бойца.

Иван провел в американском промоушне около трех месяцев.

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