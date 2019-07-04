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Уволенный из UFC из-за допинга Штырков подписал контракт с Rizin и 28 июля проведет первый бой

Уволенный из UFC из-за допинга Штырков подписал контракт с Rizin и 28 июля проведет первый бой
Eurosport

42 мин. назад

Допинговое дело продолжению карьеры не помеха.

Российский боец ММА Иван Штырков после расторжения контракта с UFC продолжит карьеру в Японии.

Штырков подписал контракт с промоушном Rizin и уже 28 июля проведет бой в Сайтаме против южнокорейца Хун Ким. Его рекорд: 10 побед, 12 поражений и две ничьи.

  • Иван в профи выиграл 15 боев из 16, один свел к ничьей.
  • Штырков и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию из-за проваленного допинг-теста бойца.
  • Иван провел в американском промоушне около трех месяцев.

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