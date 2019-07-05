Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что Конору Макгрегору придется взять с собой много охранников, если он хочет посетить бой между дагестанцем и Дастином Порье в Абу-Даби.

«Это мусульманская страна, и я не думаю, что у него тут много друзей. Ему лучше приехать сюда хорошо защищенным, так как многие люди были оскорблены его словами. Он оскорблял страну Хабиба, его религию и его отца.

Как известно, в мусульманских странах есть три вещи, которые ценятся дороже, чем жизнь. Конор знал о том, что делает, когда оскорблял эти три вещи. И он сделал худшую вещь, которую только можно сделать, – напал на жену Хабиба», – приводит слова Мендеса The Sun.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не видит никаких проблем в появлении Макгрегора в Абу-Даби.

В начале апреля Конор написал твит, где сравнил жену Нурмагомедова с полотенцем. Позже твит был удален.

Тухугов: «Не дадим Хабибу завершить карьеру. Мы с Фергюсоном хотим, чтобы он еще раз убил Конора»

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