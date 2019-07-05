Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) обратилась к ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору с просьбой перестать носить изделия из меха животных.

PETA направила Макгрегору письмо, где предложила отдать норковые шубы программе амнистии и дать шанс животным. Поводом для обращения стала публикация Конора в инстаграме – он похвастался коллекцией шуб из натурального меха от Gucci.

«Животным на зверофермах никогда не дают шансов. Они заключены в тесные клетки, а потом их травят газом, казнят электричеством, душат или заживо снимают кожу. Неважно, сколько вы заплатили за эти шубы. Животные, с которыми так обращались, заплатили более высокую цену. Уже слишком поздно помогать им, убитым ради ваших шуб, но вы можете остановить насилие над ними, пожертвовав одежду PETA. Мы бы использовали ее в нашем образовательном пособии для информирования других людей о недопустимости торговли мехом или отдали беженцам в охваченных войной странах – единственным людям, у которых есть какое-либо оправдание», – гласит текст письма.

Последний раз 30-летний Конор вышел в октагон в октябре 2018 года и проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Следующий соперник ирландца пока не объявлен.

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