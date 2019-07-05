Дольф Лундгрен, известный американский актер шведского происхождения, рассказал о симпатиях и антипатиях в современном MMA.

«Я люблю UFC, но я в этом не большой эксперт. Я больше разбирался, когда выступала старая гвардия – Рэнди Кутюр, Чак Лидделл, Лиото Мачида, Андерсон Силва. Сейчас мне нравится русский тяжеловес Федор [Емельяненко], он был хорош. Конор Макгрегор интересный – по стилю он похож на Мачиду, отлично держит дистанцию и выбирает моменты. Он тоже хорош, но говорит слишком много гадостей», – цитирует 61-летнего Лундгрена The Mac Life.

Емельяненко выступает в промоушне Bellator, Макгрегор представляет UFC.

Лундгрен – мастер боевых искусств, одна из его самых известных ролей – русский боксер Иван Драго в серии фильмов про Рокки Бальбоа.

Дочь Дольфа Лундгрена вся в папу. Тоже позирует обнаженной и снимается в кино

Качай приложение Eurosport для iOS или Android