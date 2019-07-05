Ирландский боец русского происхождения Артем Лобов, сейчас выступающий в кулачных боях, рассказал о желании своего друга Конора Макгрегора получить гражданство России.

– Правда, что Конор в какой-то момент рассматривал возможность получения российского гражданства?

– В принципе да. Рассматривал. Насколько я помню, какие-то разговоры были. Но поверхностные, ничего конкретного и серьезного не было.

– Верите в возможность реванша Конора с Хабибом? Потому что сам Хабиб заявляет, что есть три соперника – Порье, Фергюсон, Сен-Пьер. Конора среди них нет.

– Давайте начистоту: с кем бы ни хотел Конор подраться – любой бой возможен. Когда дерется Конор, речь идет о сотнях миллионов долларов. При таких деньгах можно сделать любой бой, – цитирует 32-летнего Лобова Sportbox.ru.

Выступая в дивизионе кулачных боев, Лобов победил Джейсона Найта и Пола Малиньяджи.

Макгрегор в последнем бою проиграл Хабибу Нурмагомедову, его следующий соперник еще не объявлен.

Друг Макгрегора победил боксера Малиньяджи на кулаках. Лобов – самый отмороженный ударник в мире

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