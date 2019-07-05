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«Да, разговоры были». Конор мог получить гражданство России

«Да, разговоры были». Конор мог получить гражданство России
Eurosport

57 мин. назад

Вот это был бы поворот.

Ирландский боец русского происхождения Артем Лобов, сейчас выступающий в кулачных боях, рассказал о желании своего друга Конора Макгрегора получить гражданство России.

– Правда, что Конор в какой-то момент рассматривал возможность получения российского гражданства?

– В принципе да. Рассматривал. Насколько я помню, какие-то разговоры были. Но поверхностные, ничего конкретного и серьезного не было.

– Верите в возможность реванша Конора с Хабибом? Потому что сам Хабиб заявляет, что есть три соперника – Порье, Фергюсон, Сен-Пьер. Конора среди них нет.

– Давайте начистоту: с кем бы ни хотел Конор подраться – любой бой возможен. Когда дерется Конор, речь идет о сотнях миллионов долларов. При таких деньгах можно сделать любой бой, – цитирует 32-летнего Лобова Sportbox.ru.

  • Выступая в дивизионе кулачных боев, Лобов победил Джейсона Найта и Пола Малиньяджи.
  • Макгрегор в последнем бою проиграл Хабибу Нурмагомедову, его следующий соперник еще не объявлен.

Друг Макгрегора победил боксера Малиньяджи на кулаках. Лобов – самый отмороженный ударник в мире

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