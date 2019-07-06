В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция UFC, где присутствовали Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье, чей бой состоится в сентябре.

«Порье – крепкий парень, который провел больше 20 боев. Я думал, Макс Холлоуэй победит его, но выиграл Дастин. У него отличный бокс, но в последних боях он дрался только с ударниками. А я могу создать ему проблемы в борьбе. Неважно, где проходит бой: в Вегасе или в Абу-Даби. Октагон – в любом случае моя территория.

Я планирую доминировать. Я уважаю соперника, но Порье – не мой уровень. Это будет тяжелая ночь для него. Я буду бороться с ним, а он устанет и постучит. Помните, что я сделал в прошлом году? Ничего не изменится. В Абу-Даби я сделаю то же самое – защищу свой титул. Только без прыжков», – заявил 30-летний Хабиб.

«Я выйду в октагон и сделаю все, что нужно. Надо чем-то жертвовать, чтобы подойти к поединку в лучшей форме. Но не сомневайтесь – я наберу отличную форму и выиграю у Хабиба», – сказал Порье.

Нурмагомедов и Порье подерутся 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб в последнем бою победил Конора Макгрегора, Дастин – Макса Холлоуэя.

Тренер Нурмагомедова: «Конору лучше взять в Абу-Даби побольше охраны, ведь он оскорбил жену Хабиба»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android