Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов перед пресс-конференцией UFC в Лас-Вегасе.

Полуминутное событие прошло исключительно мирно – бойцы не прибегли к мордобою, плевкам и другим провокациям. Соперники даже улыбались, а напоследок кивнули друг другу и обменялись рукопожатием. Позже они позировали для камер с поясами: у Хабиба – пояс чемпиона UFC в легком весе, Дастин владеет временным титулом.

Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

В последнем поединке Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, Порье – Макса Холлоуэя.

Хабиб: «Планирую доминировать. Я уважаю соперника, но Порье – не мой уровень»

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