Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможных соперников Хабиба Нурмагомедова.

«Особо смысла в поединке Нурмагомедова с Сен-Пьером не вижу. Хабиб – чемпион, который ни разу не проигрывал. Тони Фергюсон уже ждет его, а там и Конор может получить возможность реванша с ним», – цитирует Уайта TSN.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приемом в четвертом раунде. Следом Хабиб развязал драку с командой ирландца и был дисквалифицирован на девять месяцев.

Фергюсон выиграл последние 12 поединков – всего же у него 25 побед и три поражения.

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