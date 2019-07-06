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Уайт: «Фергюсон уже ждет Хабиба, а там и Конор может получить реванш»
Неплохой план.
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможных соперников Хабиба Нурмагомедова.
«Особо смысла в поединке Нурмагомедова с Сен-Пьером не вижу. Хабиб – чемпион, который ни разу не проигрывал. Тони Фергюсон уже ждет его, а там и Конор может получить возможность реванша с ним», – цитирует Уайта TSN.
- Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приемом в четвертом раунде. Следом Хабиб развязал драку с командой ирландца и был дисквалифицирован на девять месяцев.
- Фергюсон выиграл последние 12 поединков – всего же у него 25 побед и три поражения.
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