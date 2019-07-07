Боец улетел в нокаут за 5 секунд – в UFC установлен новый рекорд
Предыдущий продержался 13 лет.
На UFC зафиксирован самый быстрый нокаут в истории промоушна. Время нового рекорда – пять секунд.
Достижение установил американский боец Хорхе Масдиваль в поединке против соотечественника Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США). Бой завершился спустя пять секунд после начала. Аскрен был явно шокирован скоростью соперника и не смог оказать сопротивление.
- Предыдущий рекорд держался с 1996 года – Дону Фраю понадобилось восемь секунд.
- Третий результат – девять секунд – был установлен недавно Жаирзиньо Розенструйком.
Бой в UFC закончился нокаутом уже через 9 секунд
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