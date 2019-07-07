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Боец улетел в нокаут за 5 секунд – в UFC установлен новый рекорд

Боец улетел в нокаут за 5 секунд – в UFC установлен новый рекорд
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Предыдущий продержался 13 лет.

На UFC зафиксирован самый быстрый нокаут в истории промоушна. Время нового рекорда – пять секунд.

Достижение установил американский боец Хорхе Масдиваль в поединке против соотечественника Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США). Бой завершился спустя пять секунд после начала. Аскрен был явно шокирован скоростью соперника и не смог оказать сопротивление.

  • Предыдущий рекорд держался с 1996 года – Дону Фраю понадобилось восемь секунд.
  • Третий результат – девять секунд – был установлен недавно Жаирзиньо Розенструйком.

Бой в UFC закончился нокаутом уже через 9 секунд

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