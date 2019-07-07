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UFC анонсировала турнир в Москве
Мероприятие запланировано на ноябрь.
UFC официально анонсировала проведение турнира в Москве.
Мероприятие состоится 9 ноября, точное место проведения пока не называется. Участники бойцовского вечера также будут определены позднее. «Мы возвращаемся в Москву!» – говорится в официальном аккаунте промоушна.
- Ноябрьский турнир будет третьим событием UFC в России.
- Первый состоялся в Москве в сентябре 2018 года, затем в апреле 2019 года UFC побывала в Санкт-Петербурге.
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