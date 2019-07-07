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UFC анонсировала турнир в Москве

UFC анонсировала турнир в Москве
Eurosport

1 час назад

Мероприятие запланировано на ноябрь.

UFC официально анонсировала проведение турнира в Москве.

Мероприятие состоится 9 ноября, точное место проведения пока не называется. Участники бойцовского вечера также будут определены позднее. «Мы возвращаемся в Москву!» – говорится в официальном аккаунте промоушна.

  • Ноябрьский турнир будет третьим событием UFC в России.
  • Первый состоялся в Москве в сентябре 2018 года, затем в апреле 2019 года UFC побывала в Санкт-Петербурге.

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