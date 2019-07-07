В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 239. Титульным поединком стал бой Джона Джонса и Тиаго Сантоса.

Джонс победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и сохранил пояс. По ходу поединка оба бойца получили травмы ног и воспользовались инвалидными колясками, чтобы покинуть стадион.

Чемпионка UFC Аманда Нуньес также защитила титул в легчайшем весе. Техническим нокаутом она победила Холли Холм.

Обновленная статистика Нуньес – 18 побед и 4 поражения.

Недавно был установлен рекорд промоушна по самому быстрому нокауту (5 секунд).

Боец улетел в нокаут за 5 секунд – в UFC установлен новый рекорд

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