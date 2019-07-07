Русский боец MMA Хабиб Нурмагомедов посетил турнир UFC 239 в Лас-Вегасе и стал объектом провокации со стороны американского коллеги Нейта Диаса.

Диас проходил мимо команды Хабиба и сказал что-то в их адрес. Парни не стали молчать, и завязалась ссора. Но массовой драки не допустили – возмутителей спокойствия удалось разнять.

В титульных поединках на UFC 239 Джонс победил Сантоса, Нуньес нокаутировала Холм.

Хабиб недавно отбывал 9-месячную дисквалификацию после драки своей команды с командой Конора Макгрегора.

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