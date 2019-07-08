Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о стычке русского бойца с Нейтом Диасом во время турнира UFC 239.

«Никакой раскрутки боя нет, да и стычки как таковой не было. Только пальцами показывал и что-то говорил Диас. Что там случилось? Он мимо проходил, что-то сказал, затем Хабиб его позвал подойти, но он только кричал что-то издалека. Секьюрити вовремя вмешались и все. Никакого развития ситуации нет, конфликта тоже нет. Так что даже и сказать про это больше нечего», – сказал Магомедов «Спорт-Экспресс».

В титульных поединках на UFC 239 Джонс победил Сантоса, Нуньес нокаутировала Холм.

30-летний Хабиб проведет следующий бой 7 сентября, его соперник – Дастин Порье.

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