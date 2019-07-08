Нуньес опубликовала фото из душа. Она прикрылась только поясами UFC
Шикарная фотография.
Чемпионка UFC Аманда Нуньес после победы на турнире UFC 239 опубликовала фотографию со взрослым подтекстом.
На изображении она запечатлена в душевой кабине с прозрачными шторками, а ее тело прикрывают два чемпионских пояса, полученные после боя с Холли Холм. «После такого вечера необходимо освежиться», – написала 31-летняя бразильянка.
- Нуньес нокаутировала Холм в первом раунде.
- Статистика Аманды в MMA – 18 побед и 4 поражения.
Чемпионка UFC Андраде выложила фото, где прикрыла наготу поясом
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