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Нуньес опубликовала фото из душа. Она прикрылась только поясами UFC

Нуньес опубликовала фото из душа. Она прикрылась только поясами UFC
Eurosport

1 час назад

Шикарная фотография.

Чемпионка UFC Аманда Нуньес после победы на турнире UFC 239 опубликовала фотографию со взрослым подтекстом.

На изображении она запечатлена в душевой кабине с прозрачными шторками, а ее тело прикрывают два чемпионских пояса, полученные после боя с Холли Холм. «После такого вечера необходимо освежиться», – написала 31-летняя бразильянка.

  • Нуньес нокаутировала Холм в первом раунде.
  • Статистика Аманды в MMA – 18 побед и 4 поражения.

Чемпионка UFC Андраде выложила фото, где прикрыла наготу поясом

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