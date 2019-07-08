Чемпионка UFC Аманда Нуньес после победы на турнире UFC 239 опубликовала фотографию со взрослым подтекстом.

На изображении она запечатлена в душевой кабине с прозрачными шторками, а ее тело прикрывают два чемпионских пояса, полученные после боя с Холли Холм. «После такого вечера необходимо освежиться», – написала 31-летняя бразильянка.

Нуньес нокаутировала Холм в первом раунде.

Статистика Аманды в MMA – 18 побед и 4 поражения.

Чемпионка UFC Андраде выложила фото, где прикрыла наготу поясом

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