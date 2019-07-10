Американский боец MMA и тренер Конора Макгрегора Диллон Дэнис подвергся нападению в ночном клубе Нью-Йорка.

По информации Daily Mail, Дэнис стоял у барной стойки, когда к нему подошел неизвестный и нанес удар. В результате мощного панча Диллон оказался на полу, но быстро поднялся, и потасовка продолжилась. Один из очевидцев залил видео драки в твиттер:

Дэнис входил в тренерский штаб Макгрегора перед его боем против дагестанца Хабиба Нурмагомедова. Именно ради того, чтобы выяснить отношения с Дэнисом, Хабиб выпрыгнул из октагона и организовал знаменитую заварушку, которая обернулась для него 9-месячной дисквалификацией.

Сам Дэнис ведет довольно провокационный твиттер. Например, 23 январе он написал на своей страничке следующее: «Ненавидьте меня, делайте все, что хотите. Я не виню вас, ведь я – молодой непобедимый секс-символ во главе этой игры. Плюс у меня есть самая развратная шлюшка на планете».

А еще Диллон сравнивает себя с протагонистом культового фильма «Лицо со шрамом» – Тони Монтаной. Как мы все прекрасно помним, Тони закончил свою жизнь не очень хорошо – лежа в бассейне с простреленной насквозь спиной. Надеемся, Дэнис не будет полностью перенимать привычки своего кумира.

Дэнис рубится не в UFC, а в Bellator. На его счету 2 поединка и 2 победы.

Последний бой с участием Диллона прошел меньше месяца назад – тогда он выиграл у американца Макса Хамфри, выполнив сабмишн.

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