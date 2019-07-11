Ирландский боец UFC Конор Макгрегор попал в рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых селебрити от Forbes.

30-летний Конор занял 65-е место и стал единственным представителем MMA в списке. За 2018 год он заработал 41,7 миллионов евро, из них 26,6 – за бой с Хабибом Нурмагомедовым, несмотря на поражение. В эту сумму вошел гарантированный гонорар и бонусы за продажу платных телетрансляций.

Оставшуюся сумму Макгрегор заработал благодаря контракту с Reebok и продажам собственной марки виски Proper 12.

Конор проиграл Хабибу в четвертом раунде, имя его следующего соперника неизвестно.

Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт, самый высокооплачиваемый спортсмен – аргентинец Лионель Месси из «Барселоны».

Макгрегор гениально раскрутил виски Proper Twelve. Но до Jameson жутко далеко

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