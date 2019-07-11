Американский боец MMA Генри Сехудо бросил вызов чемпионкам UFC Валентине Шевченко и Аманде Нуньес.

«Хотелось бы завоевать и третий пояс. Интересно подраться с победителем боя между Фрэнки Эдгаром и Максом Холлоуэем. Я готов драться с кем угодно от 99 фунтов до 149! Если Аманда Нуньес готова, то я не против. Валентина, тебя тоже вызываю. Я не беру пленных – я охочусь за золотом. Если у них оно есть, я хочу его заполучить», – цитирует 32-летнего Сехудо TMZ.

Генри – действующий чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе.

Нуньес защитила пояс 7 июля, нокаутировав Холли Холм, Шевченко победила Джессику Ай в июне.

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