Американский боец MMA и тренер Конора Макгрегора Диллон Дэнис, который на днях получил по голове в баре, считает себя очень крутым парнем. Например, в твитере он хвастается своей новой девушкой, которую назвал «самой развратной сучкой».

Эту даму зовут Саванна Монтано. Девушка прославилась в интернете благодаря роликам Vine. Позже она вместе с отцом открыла сайт Disruptive Youth, где продает модную одежду. На ее инстаграм подписано 1,7 млн человек. И сейчас ты поймешь, почему Диллон так хвастается.

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