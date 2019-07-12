Боец MMA Максим Новоселов по прозвищу «Безумный Макс» использовал топор во время тренировочного спарринга.

Партнером 46-летнего Новоселова был Андрей Князев, выполняющий программу по снижению веса. Князев защищался щитом, но второй удар пробил поверхность, и Андрей продемонстрировал на камеру льющуюся из раны кровь.

«Потребовалось четыре недели, чтобы прийти в себя. Я попал в больницу, мне наложили два шва. Я до сих пор не восстановился, у меня остался шрам», – цитирует Князева Daily Mail. Инцидент произошел несколько недель назад.

Новоселов должен был провести поединок с Вячеславом Дациком, но бой не состоялся из-за травмы Дацика.

Новоселов – бывший чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам.

Он провел в тюрьме 15 лет.

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