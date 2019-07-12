В сентябре Хабиб примет экзамен у Дастина Порье, а затем, судя по всему, наконец подерется с Тони Фергюсоном – их бой откладывать уже некуда. После этого у дагестанца должен случиться реванш с Конором, а дальше – пустота; Орел и сам неоднократно говорил, что завершение карьеры уже близко. Но в черном списке Нурмагомедова до сих пор присутствует человек, которого необходимо наказать. Его имя – Нэйт Диас

Нэйт ДиасGetty Images

Как ни странно, весь движ запустил сам Хабиб. 1 августа 2015 года в Лас-Вегасе давали турнир WSOF 22. Орел не участвовал, но прилетел поболеть за брата Абубакара, который впервые бился в США. Когда ивент уже заканчивался, Хабиб пересекся с младшим Диасом возле октагона. Вот как сам дагестанец вспомнил их встречу в своей книге: «Столкнувшись с ним взглядом, я выпалил на русском: «Чего смотришь?» Хотя он и не понимал, что я говорю, но по выражению моего лица мог однозначно предположить, что мои слова явно не были приглашением выпить кофе».

Непонятно, зачем Орел провоцировал Нэйта, но за Диаса тут же вписался его друг – и Нурмагомедов оперативно его вырубил. Тогда Ник (старший брат Нэйта) швырнул в Хабиба пластиковым стаканчиком – война началась. Весь оставшийся вечер две группировки носились друг за другом по всему казино «Планета Голливуд».

В суматохе Хабиб еще кому-то навалял (признается, что чисто инстинктивно – тот человек первый нанес ему два удара), но Нэйт Диас ушел практически без повреждений: только Ислам Мамедов прописал ему смачного пинка. «Увидев это, я обрадовался: хоть кто-то из нас достал этого черта», – вспоминал Орел. Вскоре в разборки вмешалась охрана, которая расфасовала бойцов по номерам и запретила выходить до утра. Никто не ослушался – нарушение комендантского часа привело бы к вызову полиции, так что ребята унялись.

Нэйт Диас запомнил те события совершенно иначе – он до сих пор жестоко хейтит Нурмагомедова в каждом интервью. «Конор и Хабиб две маленькие сучки: одному я надрал зад, другому отвесил леща. Я шлепнул Хабиба прямо на глазах его русских друзей, а он чуть не заплакал. Глазенки так и забегали. Испугался за свою жизнь, как и все его друзья из России. Они все жалкие трусы», – кипятился американец. Даже перед боем Орла с Макгрегором Нэйт хоть и пожелал обоим оказаться в нокауте, но признался, что желает поражения именно Хабибу.

Хабиб НурмагомедовGetty Images

Ник Диас солидарен: «Стиль Нурмагомедова – скучный и грязный. Мне это надоело. Мой брат может его победить, я тоже могу». Правда, важно учитывать, что последний бой Нэйта случился в августе 2016 года (поражение от Конора), а Ник не выходил в октагон с весны 2013-го. Сейчас вся их деятельность сводится к употреблению каннабиса и трештоку в твиттере. Например, весной Хабиб выложил фотографию из ванны, которую принимал с еще пятью мужчинами, а Нэйт подписал этот снимок одним словом: «Самбо?» Получилось в меру тонко и остроумно.

Когда показалось, что конфликт уже заглох, Диас и Нурмагомедов схлестнулись на недавнем ивенте UFC 239. Там вовсю провоцировал уже Нэйт, а Хабиб и его менеджер Али Абдель-Азиз реагировали на оскорбления. Настоящего рубилова не вышло, парней разняли, а отец Орла Абдулманап заявил, что американец хочет получить свое без очереди.

Самое печальное, что сейчас шансы на реальную дуэль младшего Диаса и Нурмагомедова кажутся абсолютно ничтожными. Во-первых, Хабиб четко дал понять, что проведет еще 2-3 боя и завяжет, – Нэйт не вписывается в квоту из-за элементарного отсутствия достижений. Во-вторых, прежде сам Диас несколько раз отказывался драться с Орлом, причем без толковых объяснений: просто говорил, что уже выписал дагестанцу лещей и все доказал. В-третьих, еще непонятно, чем закончится встреча Нэйта с Энтони Петтисом, которая намечена на август – есть вероятность, что после этой драки ленивый Диас вообще порвет с ММА.

Впрочем, существует и роскошная теория заговора. Она звучит так: Дэйна Уайт приберег Нэйта на тот случай, если Конор все же окончательно ударится в алкобизнес. Конспирологи уверяют, что акция на UFC 239 спродюсирована именно боссом UFC, который заранее раскручивает бой Диаса и Хабиба. Поверить в такую многоходовочку тяжело, но будет гораздо круче, если грязный и многолетний конфликт разрешится в октагоне, а не в твиттере.

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