Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер не считает возможным проведение реванша с бойцом MMA Конором Макгрегором.

«Мальчик-мальчик, ох уж эти дети... Эти дети – как цирковые клоуны. Они не могут обойтись без денег Мани-Мэя. Они продолжат идти моим путем. А я продолжаю смеяться, жить и ходить в банк», – цитирует 42-летнего Флойда TMZ.

В 2017 году Флойд и Конор провели поединок по правилам бокса. Мэйуэзер победил в десятом раунде нокаутом.

Макгрегор заявлял о желании реванша, так как понял свои ошибки во время первого боя.

Тайсон: «Макгрегор не сможет победить Хабиба, он никогда его не победит»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android