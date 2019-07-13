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Боец MMA задержал угонщика автомобиля удушающим приемом

Боец MMA задержал угонщика автомобиля удушающим приемом
Eurosport

1 час назад

Профессиональные навыки пригодились и в жизни.

Канадский боец смешанного стиля Чед Фримен помог в задержании человека, который угнал его автомобиль.

Как сообщает Bloody Elbow, утром 8 июля Фримен обнаружил, что его машина угнана. Спустя некоторое время спортсмен нашел транспортное средство – подозреваемый угонщик сидел на траве прямо рядом с авто. После этого Чед вступил с нарушителем закона в драку и повалил его на землю.

«Я решил не рисковать, поэтому начал его душить. При таком захвате, если ты шевелишься, станет только хуже», – рассказал боец.

  • У подозреваемого, которого задержал Чед, нашли два лезвия и наркотические средства.
  • Фримен стал известен после выступлений в промоушенах KOTC и Bellator. На его счету восемь боев и шесть поражений.

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