Канадский боец смешанного стиля Чед Фримен помог в задержании человека, который угнал его автомобиль.

Как сообщает Bloody Elbow, утром 8 июля Фримен обнаружил, что его машина угнана. Спустя некоторое время спортсмен нашел транспортное средство – подозреваемый угонщик сидел на траве прямо рядом с авто. После этого Чед вступил с нарушителем закона в драку и повалил его на землю.

«Я решил не рисковать, поэтому начал его душить. При таком захвате, если ты шевелишься, станет только хуже», – рассказал боец.

У подозреваемого, которого задержал Чед, нашли два лезвия и наркотические средства.

Фримен стал известен после выступлений в промоушенах KOTC и Bellator. На его счету восемь боев и шесть поражений.

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