Девушку-бойца UFC трясло на взвешивании из-за экстремальной сгонки веса

Боец UFC в легчайшем женском весе Аспин Лэдд столкнулась с трудностями при прохождении церемонии взвешивания из-за экстремальной сгонки веса.

Девушка с трудом двигалась из-за упадка сил, ее сильно трясло. Во время взвешивания ее попросили подняться обратно на весы, но она не смогла этого сделать. Итоговый вес составил нужные 135 фунтов – 61,235 кг.

24-летняя Лэдд проведет бой против Жермейн Де Рандами.

Она не впервые сгоняет вес в экстремальной манере – перед UFC 229 церемония взвешивания проходила схожим образом, но на следующий день Аспин досрочно победила Тоню Эвиндджер.

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