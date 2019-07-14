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Хабиб поддержал #BottleCapChallenge, но открыл бутылку не ногой

Хабиб поддержал #BottleCapChallenge, но открыл бутылку не ногой
Eurosport

39 мин. назад

Готовится к бою с Порье.

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в популярном флешмобе #BottleCapChallenge.

Боец продемонстрировал свой вариант открытия бутылки, сняв с нее крышку ударом с разворота рукой.

7 сентября Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в поединке против американца Дастина Порье.

  • В октябре прошлого года Хабиб победил ирландца Конора Макгрегора в рамках ивента UFC 229.
  • Всего на счету Хабиба 27 поединков по правилам MMA и 27 побед.

Жена украинского футболиста поддержала #BottleCapChallenge и откупорила бутылку грудью

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