Eurosport
Хабиб поддержал #BottleCapChallenge, но открыл бутылку не ногой
Готовится к бою с Порье.
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в популярном флешмобе #BottleCapChallenge.
Боец продемонстрировал свой вариант открытия бутылки, сняв с нее крышку ударом с разворота рукой.
7 сентября Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в поединке против американца Дастина Порье.
- В октябре прошлого года Хабиб победил ирландца Конора Макгрегора в рамках ивента UFC 229.
- Всего на счету Хабиба 27 поединков по правилам MMA и 27 побед.
Жена украинского футболиста поддержала #BottleCapChallenge и откупорила бутылку грудью
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