Непобедимый американский боксер Флойд Мэйуэзер готов взяться за организацию боя века между певцом Джастином Бибером и актером Томом Крузом.

«Если меня захотят привлечь в качестве промоутера, тогда я смогу поговорить об этом. Но до этого момента я буду заниматься своими делами», – цитирует Мэйуэзера TMZ.

Ранее о возможности огранизации поединка заявляли Дэйна Уайт и Конор Макгрегор.

Джастин Бибер бросил вызов Тому Крузу через твиттер 10 июня. Между голливудскими звездами 31 год разницы.

Уайт: «Бой Круза и Бибера соберет самую большую прибыль в истории»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android