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Флойд готов организовать бой между Бибером и Крузом
Это уже не смешно.
Непобедимый американский боксер Флойд Мэйуэзер готов взяться за организацию боя века между певцом Джастином Бибером и актером Томом Крузом.
«Если меня захотят привлечь в качестве промоутера, тогда я смогу поговорить об этом. Но до этого момента я буду заниматься своими делами», – цитирует Мэйуэзера TMZ.
- Ранее о возможности огранизации поединка заявляли Дэйна Уайт и Конор Макгрегор.
- Джастин Бибер бросил вызов Тому Крузу через твиттер 10 июня. Между голливудскими звездами 31 год разницы.
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