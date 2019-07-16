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Хабиб мирно беседовал с Кормье, а затем напал на чемпиона UFC и выполнил удушающий
Примерно так в прошлом октябре проиграл Конор Макгрегор.
Тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес опубликовал видео импровизированного поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом UFC в тяжелом весе Дэниелом Кормье.
Сперва Хабиб и Кормье обсудили бой Нурмагомедова против Конора Макгрегора («На моем счету ни одного проигранного раунда», – сказал дагестанец), а затем вступили в шуточный поединок. Точнее, вступил в него Хабиб: победитель Конора прыгнул на спину Кормье, а затем выполнил удушающий прием.
«Эй, чувак, подожди, подожди, что ты делаешь? Черт, да это самое большее на что ты способен», – сказал корчащийся на мате Кормье.
- 7 сентября Хабиб проведет титульный поединок против американца Дастина Порье.
- Бой пройдет в Абу-Даби.
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