Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер заинтересован в проведении боя с русским чемпионом UFC.

«Флойд Мэйуэзер до сих пор умоляет о бое с Хабибом. Ко мне каждую неделю обращаются по поводу Флойда и хотят организовать бой, но нам это пока не интересно», – цитирует Абдель-Азиза TMZ Sports.

30-летний Нурмагомедов провел последний бой в октябре 2018 года – он победил ирландца Конора Макгрегора.

Следующий поединок Хабиба состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Он поборется с Дастином Порье.

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