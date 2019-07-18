Getty Images

Менеджер Нурмагомедова: «Мэйуэзер чуть ли не каждую неделю умоляет о бое с Хабибом»

Менеджер Нурмагомедова: «Мэйуэзер чуть ли не каждую неделю умоляет о бое с Хабибом»
Eurosport

48 мин. назад

Возможно, после реванша с Макгрегором.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер заинтересован в проведении боя с русским чемпионом UFC.

«Флойд Мэйуэзер до сих пор умоляет о бое с Хабибом. Ко мне каждую неделю обращаются по поводу Флойда и хотят организовать бой, но нам это пока не интересно», – цитирует Абдель-Азиза TMZ Sports.

  • 30-летний Нурмагомедов провел последний бой в октябре 2018 года – он победил ирландца Конора Макгрегора.
  • Следующий поединок Хабиба состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Он поборется с Дастином Порье.

«Мальчик-мальчик, ох уж эти дети... Цирковые клоуны». Флойд высмеял желание Конора провести реванш

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте