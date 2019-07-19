Боец UFC Пейдж Ванзант взбудораживала подписчиков пикантным фото – так, что ее поклонники потребовали продолжения.

19 июля Пейдж опубликовала в инстаграме горячий снимок, где видна только часть ее спины. Под фотографией спортсменка оставила подпись «Ку-ку», намекая на детскую игру, когда мама прячет от ребенка лицо, а затем раскрывает руки и говорит то же самое слово.

Фанаты Ванзант потребовали, чтобы боец предъявила миру и оставшиеся части тела. «Боже мой, пожалуйста, покажи нам другую часть снимка», – написал один из поклонников. Видимо, он просто забыл проскроллить ленту чуть ниже – в инстаграме Пейдж полно более горячих снимков.

В последнем на данный момент поединке Ванзант победила американку Рэйчел Остович. Бой прошел в январе этого года.

Пейдж – 13-й номер рейтинга UFC в легком весе.

«Они окружили меня и поставили в неестественное положение». Звезда UFC рассказала об изнасиловании

Качай приложение Eurosport для iOS или Android