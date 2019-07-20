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«На то воля Аллаха». Хабиб поздравил сборную Алжира с победой в Кубке Африки

«На то воля Аллаха». Хабиб поздравил сборную Алжира с победой в Кубке Африки
Eurosport

26 мин. назад

Алжирцы порадовали чемпиона.

Русский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой в Кубке Африки.

30-летний боец опубликовал в инстаграм-историях фото, на котором алжирцы после матча благодарят Аллаха за победу, и подписал: «Машаллах [На то воля Аллаха]. Восхитительно».

  • Сборная Алжира выиграла у команды Сенегала со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала континентальным чемпионом.
  • Хабиб Нурмагомедов 7 сентября проведет первый бой за 11 месяцев. После прошлогодней победы над Конором Макгрегором он встретится с Дастином Порье.

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