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Орловский прервал серию поражений и победил Ротвелла
Американец, наоборот, продлил серию поражений до трех боев.
21 июля в Сан-Антонио Андрей Орловский победил Бена Ротвелла в UFC.
На протяжении всего боя американец смотрелся вяло, и белорус контролировал поединок три раунда. На каждый выпад Ротвелла Орловский отвечал двумя-тремя ударами. В результате судьи единогласно отдали победу Андрею – 30-27, 30-27, 30-27.
- 40-летний Орловский прервал серию из четырех поражений: в последний раз белорус победил Штефана Штруве в марте 2018-го.
- 37-летний Ротвелл, наоборот, продлил серию неудач до трех фейлов: в марте он проиграл Благою Иванову единогласным решением судей.
- Это был второй матч бойцов друг с другом: 11 лет назад в июле 2008-го Орловский тоже победил Ротвелла, но тогда был нокаут в третьем раунде.
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