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Харрис вырубил Олейника за 12 секунд

Харрис вырубил Олейника за 12 секунд
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Третий самый быстрый нокаут в истории UFC.

21 июля в Сан-Антонио Уолтер Харрис победил Алексея Олейника в UFC.

Американцу хватило всего 12 секунд, чтобы нокаутировать русского бойца. После начала поединка Харрис и Олейник коснулись перчатками, затем Уолтер мощно пробил Алексею коленом в голову, провел левый боковой, затем добил упавшего соперника. Олейника увели с октагона под руки.

  • Нокаут 36-летнего Харриса оказался третьим в истории UFC по скорости.
  • 42-летний Олейник проиграл 13-й бой в карьере (57-13, 8 KO).
  • Харрис выиграл 14 бой в карьере – все нокаутом (14-7, 14 KO).
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