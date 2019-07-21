21 июля в Сан-Антонио Уолтер Харрис победил Алексея Олейника в UFC.

Американцу хватило всего 12 секунд, чтобы нокаутировать русского бойца. После начала поединка Харрис и Олейник коснулись перчатками, затем Уолтер мощно пробил Алексею коленом в голову, провел левый боковой, затем добил упавшего соперника. Олейника увели с октагона под руки.

Нокаут 36-летнего Харриса оказался третьим в истории UFC по скорости.

42-летний Олейник проиграл 13-й бой в карьере (57-13, 8 KO).

Харрис выиграл 14 бой в карьере – все нокаутом (14-7, 14 KO).

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