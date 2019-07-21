Eurosport
Харрис вырубил Олейника за 12 секунд
Третий самый быстрый нокаут в истории UFC.
21 июля в Сан-Антонио Уолтер Харрис победил Алексея Олейника в UFC.
Американцу хватило всего 12 секунд, чтобы нокаутировать русского бойца. После начала поединка Харрис и Олейник коснулись перчатками, затем Уолтер мощно пробил Алексею коленом в голову, провел левый боковой, затем добил упавшего соперника. Олейника увели с октагона под руки.
- Нокаут 36-летнего Харриса оказался третьим в истории UFC по скорости.
- 42-летний Олейник проиграл 13-й бой в карьере (57-13, 8 KO).
- Харрис выиграл 14 бой в карьере – все нокаутом (14-7, 14 KO).
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