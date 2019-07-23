Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в интервью ТАСС рассказал, с какими соперниками его сын может подраться после боя с Дастином Порье.

– После Порье Хабибу нужно подраться с Тони Фергюсоном. Правда, без очереди лезет Нейт Диас. Четыре-пять лет назад Хабиб просил дать ему в соперники того же Энтони Петтиса и Диаса или Дональда Серроне. Раньше они смотрели свысока. Сейчас Хабиб на троне, он чемпион. Он должен выбирать таких соперников, чтобы было интересно зрителям. Мало просто сидеть на троне, нужно драться с сильнейшими. Я всегда это требовал, а деньги придут сами.

– То есть ваш выбор — Фергюсон?

– Боя три-четыре назад Фергюсон уже заслужил этот бой. Но у него сначала была травма, потом семейные проблемы. Он споткнулся, и к нам претензий быть не может. Мы не выбираем соперников, просто просим лучших. То же самое я говорю и Исламу Махачеву. Правда, в последнем поединке нам дали соотечественника [Армана Царукяна], который сейчас находится в лагере Дастина Порье. Он, конечно, имеет на это право, но…

– Видите здесь противоречие?

– Я знаком с его командой. Я разговаривал со многими людьми, они такого же мнения. Даже если ты готовишься с нашим соперником, зачем это выкладывать?

– Мы немного отвлеклись от очереди. Кто второй?

– Будет стоять вопрос – бой с Диасом или реванш с Конором Макгрегором. Для истории хорошо, если Хабиб победит Порье и Фергюсона, а потом встретится с Жоржем Сен-Пьером. Верю, что он готов вернуться!

– Действительно готов?

– Он может включиться. Это самый опасный и самый титулованный боец за историю UFC. Если Хабиб на такой победной серии выйдет с Сен-Пьером, то они соберут самое большое количество болельщиков. Это будет самая большая победа в истории.

– Ну и, конечно, ваша мечта...

— Да, я мечтал об этом, настаивал на этом долгие годы. Мне бы больше хотелось боя с Сен-Пьером, чем с Диасом и Макгрегором. Если не в легком весе, то хотя бы в промежуточном.

В последнем поединке 30-летний Хабиб одолел ирландца Конора Макгрегора.

Бой против Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

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