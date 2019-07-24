Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье и своем отношении к трештоку.

«Необязательно, чтобы была словесная перепалка или еще что-то. Нужно чтоб была мотивация, а мотивация может быть и спортивной. У меня есть спортивная мотивация, мне же не 50 лет. Как оппонента я Порье не недооцениваю – очень хороший соперник, очень хороший боец. У него временный титул, так что никакой проблемы с мотивацией нет. Осталось чуть больше двух месяцев, и главное, чтоб я был в хорошей физической форме, чтобы мог драться, если надо, вообще всю ночь. А кто там соперник, есть словесные перепалки или нет – никакого значения не имеет.

Конечно, на меня давит психологически ответственность. Самое главное, чтобы я понимал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что потеряю, если проиграю. Всевышний только дает победу. Я же буду делать причины для успеха», – сказал 30-летний Хабиб в интервью пресс-службе UFC.

Последний бой Нурмагомедова состоялся в октябре 2018 года – он победил ирландца Конора Макгрегора.

7 октября Хабиб поборется с Порье в Абу-Даби (ОАЭ).

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