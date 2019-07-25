Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможное возобновление карьеры.

«В этой индустрии много тех, кто просто ищет внимания. Они завершают карьеры, чтобы вернуться, а потом еще раз и еще. Я не из таких. Мы пытались организовать бой с Хабибом, но UFC сказала, что у них другие планы. Мы с Нурмагомедовым хотели этот поединок, но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому я закончил с ММА.

Для меня значительно больше того, что я могу проиграть, чем того, что могу выиграть. Самое важное для меня – это здоровье. По состоянию на данный момент я не преследую больше той цели, чтобы вернуться во времена, когда я был лучшим бойцом в мире. Так было долгие годы, и сейчас это не моя цель №1.

Если бы мне нужно было вернуться и драться с любым, кем бы я хотел, то выбрал бы простейшего мешка и ушел домой с 50 миллионами баксов.

Если бы я хотел бой за наследие, то сейчас выбрал бы Хабиба. Он лучший боец в мире. Непобедимый и непоказывающий никакого проявления слабости. Никто даже не приблизился к решению этой загадки, поэтому для меня это так интересно.

По-моему, есть разные области борьбы, в которых я лучше Нурмагомедова. Хотя он лучше меня в других пунктах, я быстрее, лучше контролирую дистанцию, быстрее выполняю тейкдаун в открытой стойке. Он лучше у ограждений, я лучше в открытой схватке. Если проведу бой на свободном пространстве, то выиграю.

Вероятно, UFC не хочет, чтобы я побеждал Хабиба. Потому что я снова уйду из октагона после поединка и разрушу все их инвестиции», – сказал Сен-Пьер на радиостанции TSN.

38-летний канадец последний раз выступал в UFC в ноябре 2017-го и ушел в звании чемпиона мира в среднем весе с победной серией в 13 поединков.

Хабиб Нурмагомедов завоевал пояс в легком весе в апреле 2018-го и отстоял его в бою с Конором Макгрегором в октябре того же года.

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