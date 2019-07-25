Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи со смертью российского боксера Максима Дадашева, который умер через несколько дней после проигранного боя.

«Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно: слава, деньги, титулы и вся наша жизнь, мы все уйдем из этого мира, никто не останется.

Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни и простит нам наши грехи», – написал 30-летний Хабиб.

Дадашев скончался 23 июля от остановки сердца. За три дня до смерти он уступил техническим нокаутом пуэрториканцу Субриэлю Матиасу.

После поражения русского боксера увезли в больницу, диагностировали кровоизлияние в мозг и провели трепанацию черепа.

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