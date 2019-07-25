Александра Емельяненко не узнать. Он убил жир, перестал пить и готовится крошить лица

Весной карьера Александра Емельяненко чуть не загнулась. Сначала он напился и прокатился по кисловодским газонам на золотом «Мерседесе», затем нахамил полицейскому, а потом отсидел 10 суток и лишился контракта с промоушеном RCC – там испугались за репутацию и технично слили неисправимого дебошира. На этом беды не закончились: в конце апреля Емельяненко рухнул с велосипеда, травмировался и подвел промоушен GFC. Планировалось, что Александр выйдет на самарском турнире против бразильца Энрике, но неудачная велопрогулка заставила русского бойца сняться с ивента.

Финальный фейл произошел в мае. «На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко», – сообщили источники в московской полиции. На тяжеловеса составили административный протокол, и это уже вообще никого не удивило. Казалось, Емельяненко-младший, которого Федор прежде считал талантливее себя, совсем скоро завяжет со спортом и наконец-то полноценно расслабится. Но вышло иначе: после всех скандалов, сорванных боев и других проблем Александр каким-то образом собрался и уже два месяца ведет образцовый образ жизни.

Его инстаграм – настоящее место силы: когда лень топать на тренировку, достаточно открыть профиль Емельяненко, и бешеный прилив мотивации заставит помчаться в зал. Любитель золотых мерсов демонстрирует рацион (никакой дряни), делится упражнениями (например, мощным комплексом на пресс), хвастается достижениями (весит 104,7 кг – как в школьные годы), показывает боевые элементы (работа с мешком), придумывает челленджи (забраться по канату без ног), а главное – реально худеет.

Ниже – фотография, которая доказывает: даже после 35 можно без химии согнать жирок и обзавестись роскошными кубиками.

На инстаграм бойца подписано уже полмиллиона человек, а каждый пост собирает сотни добрых комментов: одни просто респектуют, другие спрашивают о конкретных упражнениях, а самые дерзкие просят прийти к ним во двор и вместе покачаться на турничках. Александр явно читает все реплики и иногда делает именно те посты, которые у него просят – допустим, о правильном питании.

Возникает логичный вопрос: зачем все это нужно? С чего вдруг Емельяненко так быстро мутировал из неуправляемого алкаша в спортсмена-режимщика? Есть три причины.

Бой против Михаила Кокляева

Осенью Александр подерется с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. В марте силач бросил в адрес Емельяненко неосторожную фразу («Теперь тупые не только качки»), а тот моментально завелся. После этого мужчины договорились биться по правилам бокса, но с 30-секундными переводами в партер. У Кокляева ноль боев в карьере, но он не боится за здоровье – разве что попросил полгода на интенсивную подготовку.

Шансов почти нет, зато ажиотаж безумный: сразу четыре промоушена (по версии Александра) готовы провести однозначно прибыльный ивент. При этом важно понимать, что бой легко может сорваться из-за внезапной травмы одного из спортсменов. Хотя, судя по предварительным раскладам, сливаться никто не планирует. Даже когда Михаилу посоветовали отказаться от дуэли, чтобы не повторить судьбу Максима Дадашева, Кокляев заявил, что уже ничего не изменить – бой точно состоится.

Война с Харитоновым

Вторая причина для ускоренного набора формы – возможный реванш против Сергея Харитонова. Они уже бились в 2006-м (победил Емельяненко), а потом мочили друг друга через медиа. Главный панч Александра: Харитонов – участник гей-парада в Амстердаме. Основной аргумент Сергея: младший Емельяненко – алкоголик и носитель гепатита, которому не место в спорте.

Их бой был бы супердолгожданным и зрелищным, но парни почему-то игнорируют друг друга: сначала от встречи отказался Харитонов, затем его оппонент («Не дерусь с полуобмороками»). В 2019-м все может измениться, если появится хорошее предложение. По словам Сергея, сейчас реванш прорабатывает Камил Гаджиев из Fight Nights – будет супер, если он пробьет финансирование.

Трип в США

Bare Knuckle – самый опасный и кровожадный промоушен в мире: кулачные бои уже запретили в нескольких штатах, зато фанаты единоборств в полнейшем восторге. Сейчас одна из главных звезд Bare Knuckle – кореш Макгрегора Артем Лобов, но совсем скоро к нему может присоединиться и Емельяненко.

Александр не скрывает, что уже встречался с представителями этой организации, но для подписания контракта ему нужно получить визу в США, с которой могут возникнуть проблемы из-за туманного прошлого. И все же надежда увидеть младшего Емельяненко с обнаженными кулаками есть, а подготовка лишней не бывает.

Александр ЕмельяненкоGetty Images

Что в итоге?

Кажется, после всей жести 37-летний Александр Емельяненко наконец достиг дзена и находится в лучшей форме в жизни. Сейчас у него нет ни свободного времени на алкопати, ни влиятельных покровителей («Бейся за нас, а мерс мы тебе подгоним»), зато теперь он сутками работает на себя и возвращает прежнюю востребованность.

Самое главное – не сорваться после первого же осеннего боя. Еще одного волшебного ренессанса в карьере Саши может и не случиться.

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