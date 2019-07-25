Сумасшедший бразилец из UFC повторил трюк Киану Ривза из «Матрицы»
Да еще и без страховки!
Бразильский боец смешанного стиля Микель Перейра опубликовал в инстаграме видео с тренировки, на котором он выполняет акробатический трюк.
Перейра сделал сальто назад, оттолкнувшись от стены. Подобный трюк часто можно встретить в кино – так, один из подписчиков бойца сравнил его с прыжком Нео из культового фильма «Матрица».
- Перейра широко известен тем, что выполняет акробатические трюки внутри октагона. Запись его выступления на турнире Road FC стала вирусной, набрав более восьми млн просмотров.
- После этого успеха бразилец заключил контракт с UFC, где дебютировал в мае 2019 года и победил британца Дэни Робертса.
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