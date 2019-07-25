Бразильский боец смешанного стиля Микель Перейра опубликовал в инстаграме видео с тренировки, на котором он выполняет акробатический трюк.

Перейра сделал сальто назад, оттолкнувшись от стены. Подобный трюк часто можно встретить в кино – так, один из подписчиков бойца сравнил его с прыжком Нео из культового фильма «Матрица».

Перейра широко известен тем, что выполняет акробатические трюки внутри октагона. Запись его выступления на турнире Road FC стала вирусной, набрав более восьми млн просмотров.

После этого успеха бразилец заключил контракт с UFC, где дебютировал в мае 2019 года и победил британца Дэни Робертса.

Бейсболист увернулся от мяча и повторил сцену из «Матрицы»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android