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Сумасшедший бразилец из UFC повторил трюк Киану Ривза из «Матрицы»

Сумасшедший бразилец из UFC повторил трюк Киану Ривза из «Матрицы»
Eurosport

42 мин. назад

Да еще и без страховки!

Бразильский боец смешанного стиля Микель Перейра опубликовал в инстаграме видео с тренировки, на котором он выполняет акробатический трюк.

Перейра сделал сальто назад, оттолкнувшись от стены. Подобный трюк часто можно встретить в кино – так, один из подписчиков бойца сравнил его с прыжком Нео из культового фильма «Матрица».

  • Перейра широко известен тем, что выполняет акробатические трюки внутри октагона. Запись его выступления на турнире Road FC стала вирусной, набрав более восьми млн просмотров.
  • После этого успеха бразилец заключил контракт с UFC, где дебютировал в мае 2019 года и победил британца Дэни Робертса.

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