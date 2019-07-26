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Осенью виски Конора поступит в продажу в России

Осенью виски Конора поступит в продажу в России
Eurosport

1 час назад

Пойдешь пробовать?

Осенью виски ирландского бойца UFC Конора Макгрегора появится в продаже в России.

По информации газеты «Ведомости», в роли эксклюзивного импортера и дистрибьютора выступит АСТ. Это подтвердил генеральный директор и совладелец компании Леонид Рафаилов.

Сперва виски Proper 12 будет продаваться в ресторанах, клубах, барах и алкогольных бутиках. В торговые сети товар поступит после увеличения поставок и будет стоить около 2200-2500 рублей за бутылку объемом 0,7 литра.

  • Виски можно купить в России уже сейчас, но по завышенной втрое цене.
  • 30-летний Макгрегор проиграл последний бой Хабибу Нурмагомедову, имя следующего соперника пока не названо.

Макгрегор гениально раскрутил виски Proper Twelve. Но до Jameson жутко далеко

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