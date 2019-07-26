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Осенью виски Конора поступит в продажу в России
Пойдешь пробовать?
Осенью виски ирландского бойца UFC Конора Макгрегора появится в продаже в России.
По информации газеты «Ведомости», в роли эксклюзивного импортера и дистрибьютора выступит АСТ. Это подтвердил генеральный директор и совладелец компании Леонид Рафаилов.
Сперва виски Proper 12 будет продаваться в ресторанах, клубах, барах и алкогольных бутиках. В торговые сети товар поступит после увеличения поставок и будет стоить около 2200-2500 рублей за бутылку объемом 0,7 литра.
- Виски можно купить в России уже сейчас, но по завышенной втрое цене.
- 30-летний Макгрегор проиграл последний бой Хабибу Нурмагомедову, имя следующего соперника пока не названо.
Макгрегор гениально раскрутил виски Proper Twelve. Но до Jameson жутко далеко
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