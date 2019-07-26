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Боец UFC из России разделил судьбу Кузнецовой. Он не выступит в США из-за невыдачи визы

Боец UFC из России разделил судьбу Кузнецовой. Он не выступит в США из-за невыдачи визы
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Пропустить турнир по такой причине очень обидно.

Российский боец UFC Рамазан Эмеев пропустит турнир в Нью-Джерси (США) из-за проблем с получением американской визы.

По информации MMA Junkie, его заменит американец Коул Уильямс. Эмеев должен был выйти в октагон против бразильца Клаудио Силвы, но так и не получил разрешение на въезд в США.

  • Статистика 32-летнего Эмеева – 18 побед и три поражения.
  • Аналогичные проблемы с получением американской визы возникли у теннисистки Светланы Кузнецовой.

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