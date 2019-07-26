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Боец UFC из России разделил судьбу Кузнецовой. Он не выступит в США из-за невыдачи визы
Пропустить турнир по такой причине очень обидно.
Российский боец UFC Рамазан Эмеев пропустит турнир в Нью-Джерси (США) из-за проблем с получением американской визы.
По информации MMA Junkie, его заменит американец Коул Уильямс. Эмеев должен был выйти в октагон против бразильца Клаудио Силвы, но так и не получил разрешение на въезд в США.
- Статистика 32-летнего Эмеева – 18 побед и три поражения.
- Аналогичные проблемы с получением американской визы возникли у теннисистки Светланы Кузнецовой.
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