На турнире по MMA в Бразилии подерутся отец и сын

На турнире по смешанным единоборствам Future MMA 7, который пройдет в Бразилии, проведут бои отец и сын.

Как сообщает MMA Fighting, в рамках турнира битву проведет боец Диего Брага. В тот же день в октагон выйдет и его сын Габриэль.

На данный момент на счету 40-летнего отца 31 бой по правилам MMA (+22, -8, =1).

Его 20-летний сын дрался трижды – и трижды победил.

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