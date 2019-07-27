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На турнире по MMA в Бразилии подерутся отец и сын
Правда, они выйдут в октагон не против друг друга, а против разных оппонентов.
На турнире по смешанным единоборствам Future MMA 7, который пройдет в Бразилии, проведут бои отец и сын.
Как сообщает MMA Fighting, в рамках турнира битву проведет боец Диего Брага. В тот же день в октагон выйдет и его сын Габриэль.
- На данный момент на счету 40-летнего отца 31 бой по правилам MMA (+22, -8, =1).
- Его 20-летний сын дрался трижды – и трижды победил.
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