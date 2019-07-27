Боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку против Дастина Порье.

«Еще одна тяжелая неделя в кармане, хвала всевышнему, все идет по плану», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

Хабиб выложил фотографии, как он тренируется в Американской академии кикбоксинга в Сан-Хосе. Он занимается с тренером Хавьером Мендесом, а также спарринг-партнерами Кайлом Кратчмером и Майлзом Прайсом. Кроме того, дагестанский борец слушает подсказки от чемпиона UFC в тяжелом весе Дэниэла Кормье.

Хабиб и Дастин Порье встретятся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Нурмагомедов завоевал титул чемпиона промоушена в апреле 2018-го в поединке с Элом Яквинтой и отстоял пояс в бою с Конорм Макгрегором в октябре прошлого года.

Сен-Пьер: «Если захочу бой за наследие, выберу Хабиба, потому что он – лучший в мире»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android