Eurosport
Холлоуэй победил Эдгара единогласным решением судей и защитил пояс
Макс, возможно, величайший из полулегковесов.
Боец смешанного стиля Макс Холлоуэй защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе.
На ивенте UFC 240 в канадском Эдмонтоне он одолел Фрэнки Эдгара. Рефери единогласно присудили победу Холлоуэю – 50-45, 50-45, 48-47.
Боец с Гавайев доминировал весь поединок, ударом вызвал у соперника кровь из носа и наносил больше ударов на протяжении пяти раундов. Эдгар отвечал хорошими панчами, но не показал чего-то, что затруднило бы ведение боя Холлоуэю.
- Макс взял 14-й из 15 последних поединков. Единственное поражение случилось в апреле 2019-го в драке с Дастином Порье при переходе в легкий вес.
- Фрэнки Эдгар проиграл пятый подряд титульный бой, три из них – в полулегком весе (два предыдущих от Жозе Алдо).
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