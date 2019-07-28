Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар подписал контракт с промоушеном PFL (Professional Fighters League).

23-летний боец однажды сражался в ивенте компании. В 2018-м он победил Сайдиокуба Кахрамонова разделенным решением судей. Его следующим поединком станет встреча с бразильцем Сидемаром Онорио. Бой состоится 8 августа в рамках PFL 6.

«Умар доказал, что он не просто кузен Хабиба. Он восходящая звезда с безграничным потенциалом», – заявил президент организации Рэй Сефо.

«Мы рады добавить Умара в кард PFL 6 с учетом того, что это будет невероятный вечер в тяжелом и полутяжелом весе. Это также хорошая возможность для Сидемара бороться поближе к дому и показать себя в поединке со сложным соперником перед родной аудиторией», – добавил Сефо.

Действующий чемпион PFL в легчайшем весе, в котором борется Нурмагомедов-младший, – американец Андре Харрисон.

Умара и Хабиба тренирует отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов.

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